الأرصاد: نشاط الرياح وأمطار متفاوتة الشدة وتراجع طفيف بدرجات الحرارة الخميس والجمعة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات في أحوال الطقس اليومين المقبلين يومي الخميس والجمعة، بسبب وجود منخفض جوي في غرب البحري المتوسط ويتحرك من الغرب للشرق ويوازي ساحل البحر المتوسط.

وأضاف شاهين، في تصريحات لـ"الشروق"، أن منخفض البحر المتوسط يتزامن معه منخفض بطبقات الجو العليا، ما يتسبب في بعض التقلبات الجوية مثل نشاط الرياح وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، نافيا تساقط ثلوج على القاهرة غدا الخميس.

ومن جهتها، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الخميس، يشهد فرص سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة مساء أيضا على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، موضحة أن هناك نشاط في حركة الرياح على كل الأنحاء بسرعات متباينة.

وأكدت أن غدا الخميس، يشهد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على أن نشهد طقس شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، فتسجل على القاهرة 18 درجة للعظمى و10 للصغرى، والوجه البحري 18 درجة للعظمى و10 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 16 للعظمى 9 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 19 للعظمى و11 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى و13 للصغرى، وشمال الصعيد 18 للعظمى و6 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 24 للعظمى و8 للصغرى.