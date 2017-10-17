علق أحمد حسام "ميدو"، نجم ومدرب الزمالك السابق، على اسناد الاتحاد الإفريقي "كاف"، مواجهة مصر والكاميرون للحكم الجامبي بكاري جاساما، مشيرًا إلى أنه يمتلك تاريخ أسود مع الكرة المصري .

وتأهل المنتخب المصري لدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم المقامة حاليا في الكاميرون، بعد الفوز على المغرب في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، الأحد، ليحجز مقعدا في المربع الذهبي ومواجهة أصحاب الأرض في اللقاء الذي يجمعهما في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "بكاري جاساما له تاريخ أسود مع الكرة المصرية على مستوى الأندية وكذلك المنتخبات، وعندما علمت بتعيينه انتابني القلق".

وتابع: "جاساما هو الحكم الملاكي للاتحاد الإفريقي، الكاف عندما يريد توجيه مباراة بنتيجة معينة باحترافية وذكاء يذهبون لحكام محددين، ومن ضمنهم أو كبيرهم هو بكاري".

وشدد: "قارة إفريقيا بها فساد تحكيمي كبير، وباكاري له العديد من القصص، وفي إحدى مباريات الزمالك عندما كنت مديرًا فنيًا كان يحجم فريقنا بقراراته وكذلك مساعديه".

واختتم: "اعتراض اتحاد الكرة على بكاري جاساما موقف صحيح وقرار صائب، لأنه (الترزي) الخاص الذي يفصل المباريات للكاف".

وكان اتحاد الكرة قد تقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما، لإدارة مباراة الكاميرون ومصر المقرر اقامتها غدا في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون.