إيطاليا تسجل 133ألفا و306 إصابات جديدة بكورونا و427 حالة وفاة

سجلت إيطاليا 133 ألفا و306 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 427حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 11 مليونا و116 ألفا و422 إصابة، والوفيات إلى 146 ألفا و925 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 128 مليونا و758 ألفا و201 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.