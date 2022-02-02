شيخ الأزهر كان قد تطرّق لهذا الأمر خلال برنامجه الرمضاني "حديث مع شيخ الأزهر"، في 4 يونيو 2019، وقال إنّ مسألة ضرب الزوجة يكون من منطلق كونه العلاج الوحيد لـ"نشوز المرأة"، مؤكدًا أن الشرع لا يأمر الزوج باستخدام علاج الضرب في التعامل مع الزوجة الناشز، وتابع: "يباح له اللجوء للضرب ومن حقه ذلك، لكن لو لم يكن مريدًا لذلك فله الشكر ولو تحمل فهو شيء عظيم جدًا".تعقيبًا على ذلك، قالت آمنة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء: "ما كنت أعلمه أن شيخ الأزهر لم يكن يرغب في هذه العقوبة السخيفة التي تقتل المودة والرحمة.. لا أدري ما الذي جعله يختلف الآن".وأوضحت آمنة، أنّ ضرب الزوج لزوجته يقتل المودة بينهما، وشدّدت على أنّ البيت لابد أن يكون مشمولًا بالسكن والمودة والرحمة، محذرة من أنّ الضرب يهدد بقتل كل هذه الأمور.وأشارت إلى أنّ الأمر المباح يمكن تقييده، وقالت إنّ ضرب الزوج لزوجته غير مباح وأمر به قتل للمودة في البيت.وذكرت أنّ ضرب الزوج لزوجته يقضي على فرص "العِشرة الطيبة" بين الزوجين، مؤكدة أن الدين صالح لكل زمان ومكان.