نائبة الرئيس الأوغندي تشيد بدور مصر البنّاء في تنفيذ المشروعات التنموية بكمبالا

استقبلت نائبة الرئيس الأوغندي جيسيكا ألوبو، اليوم الأربعاء، السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا، حيث تطرق الاجتماع إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الحيوية للبلدين، فضلاً عن مناقشة الموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وقد ثمنت المسئولة الأوغندية العلاقات الأخوية التي تجمع مصر وأوغندا، مُشيدةً بالدور البناء الذي تقوم به مصر في الدفع بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تتماشي مع أهداف الاستراتيجية الأوغندية للتنمية المستدامة، وتساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأعربت نائبة للرئيس الأوغندي عن تطلعها إلى البناء على الزخم القائم في العلاقات والدفع بسبل التعاون مستقبلاً في المجالات التي تخدم مصالح البلدين.

من جانبه، تناول السفير أشرف سويلم أوجه الدعم المصري المقدم للجانب الأوغندي، والذي شهد زخماً كبيراً مؤخراً يعكس تنامي العلاقات الثنائية والتوجه المصري الداعم بقوة للتنمية في القارة الأفريقية، مستعرضاً المشروعات المصرية التي تم تنفيذها خلال العامين الجاري والماضي، والتي كان أخرها تسليم مشروع محطة «بوسيا» للطاقة الشمسية بشرق أوغندا إلى الحكومة الأوغندية، وافتتاح المركز الطبي المصري في مدينة جينجا، وتدشين مرحلة جديدة من العمل بالمزرعة النموذجية المصرية المشتركة، بجانب عدد من المشروعات الاخرى التي تنفذها بعثة الري المصرية مثل إزالة الحشائش من البحيرات الأوغندية وإنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار.