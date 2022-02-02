أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن لبنان سجل الارتفاع الأعلى في مستوى الأسعار خلال عام 2021 في المنطقة العربية.

جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة اليوم الأربعاء، من العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية: الحجم الحقيقي للاقتصادات العربية".

وأظهرت نتائج التقرير أن الأسر باتت في عام 2021 تحتاج إلى مبلغ بالليرة اللبنانية أكبر بنحو 5.5 مرات عمّا كانت تحتاج إليه في عام 2019 مقابل ما تشتريه القيمة نفسها من الدولار.

وأوضحت اللجنة - في تقريرها - أن التوقعات تشير إلى فقدان العملة المحلية في لبنان حوالي 82% من قوتها الشرائية مقابل الدولار ما بين عامي 2019 و2021، مشيرة إلى أن معظم البلدان الأخرى شهدت انخفاضًا في مستوى الغلاء عند مقارنتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقدم التقرير نتائج مماثلات القوة الشرائية ومؤشرات مستوى الأسعار لعام 2020، وتقديرات لعام 2021 تشمل 13 دولة عربية.

وقال ماجد سكيني، المدير الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في الإسكوا، إن هذا الإصدار يضع المنطقة العربية في موقع الريادة، من حيث إتاحة تقديرات محدثة لمماثلات القوة الشرائية، وتزويد الباحثين وصانعي السياسات بمعلومات محدّثة حول التحديات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، والتي تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.