ضبط شخص اشترك مع آخرين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص اشترك مع آخرين مقيمين بالخارج في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى اتجار شخص مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالاشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين ببعض الدول، حيث يقوم البعض منهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدول بالعملة الأجنبية وإرسالها إلى المتهم المذكور عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقدا أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقا للفحص المستندى ما يعادل 788 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.