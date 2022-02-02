ناقش ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ونائب وزير خارجية روسيا خلال اتصال هاتفي مع نبيل أبو ردينة، نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام الفلسطيني وعضو حركة "فتح"، اليوم الأربعاء، القضايا المتعلقة بتسوية النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، اليوم، أن الجانبين بحثا عدة قضايا تتعلق باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس المنصة السياسية "منظمة التحرير الفلسطينية" في ضوء الاجتماع المقبل للجنة المركزية للمنظمة المقرر في 6 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت إلى مهمة دعم جهود المجتمع الدولي في إطار قرارات الأمم المتحدة.