حكمة ألمانية تأمر بإيداع متهم بحادث سير مستشفى للأمراض النفسية

قضت محكمة ألمانية بإيداع متهم متسبب في حادث سير في عام 2020، مستشفى للأمراض النفسية، بعد أن تبين أن الرجل البالغ من العمر 31 عاماً، لا يمكن تحميله المسؤولية الجنائية عن أفعاله، لأنه يعاني من "مرض ذهني حاد" وقت وقوع الحادث في أغسطس 2020.

ووفقا لقناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ الثلاثاء/ كان المتهم قد تسبب في شهر أغسطس من عام 2020 بالاصطدام عمداً بمركبات تسير على طريق سريع بالقرب من برلين، ثم قام في وقت لاحق بالاصطدام بدراجتين ناريتين مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة.