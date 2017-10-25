إيطاليا تدرس بيع عدد من فروع بنك إم بي إس المتعثر

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الإيطالية تسعى إلى بيع عدد من فروع بنك "بانكا مونتي دي باشي دي سينا" (إم.بي.إس) المتعثر حتى قبل العثور على مشتر للبنك ككل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن بنك ميديوكريديتو سنترال التابع للدولة سيشتري نحو عشرة فروع من إم.بي.إس في جنوب إيطاليا كجزء من خطة إعادة الهكيلة التي تدرسها إيطاليا مع المفوضية الأوروبية.

وتسعى الحكومة الإيطالية إلى الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على خطة عمل مدتها 5 سنوات لإصلاح البنك المتعثر ولتحديد موعد نهائي جديد لخروجه من دائرة خطة الإنقاذ بعد انهيار محادثات بيع البنك إلى بنك يوني كريديت الإيطالي في العام الماضي. ومن بين الإجراءات التي تتم مراجعتها تسريح عدد من موظفي البنك وزيادة رأسماله بنحو 5ر2 مليار يورو (8ر2 مليار دولار).

كانت محاولة بيع البنك لمجموعة يونيكريديت انهارت بشكل مفاجئ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بسبب خلاف بين "يونيكريديت" والحكومة بشأن المبلغ الذي يتعين أن تضخه الحكومة الإيطالية في البنك. وقد أجبر هذا الوضع الحكومة الإيطالية على البحث عن استراتيجيات جديدة للامتثال لمطالب الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن حصتها في البنك.