دبلوماسي روسي: خطاب اليابان بشأن الوضع حول أوكرانيا يتعارض مع روح علاقات حسن الجوار

قال السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل جالوزين، إن خطاب السلطات اليابانية بشأن الوضع حول أوكرانيا يتعارض مع روح علاقات حسن الجوار الروسية اليابانية.

وقال جالوزين -في نادي المراسلين الأجانب في اليابان، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء-: "لقد سمعت وقرأت البيانات الصادرة عن الحكومة اليابانية التي تقول إنه قد يكون هناك ما يسمونه إجراءات قوية ضد روسيا في حالة وجود توغل روسي مزعوم في أوكرانيا.

وأضاف: "أعتقد أن الإجراءات القوية تتعارض مع روح علاقات حسن الجوار الروسية-اليابانية، بل وتتعارض مع الاتفاقات المبرمة بين قادتنا لتطوير العلاقات الشاملة بين موسكو وطوكيو، مؤكدا أن تصريحات المسؤولين اليابانيين تأتي بنتائج عكسية ولا تسهم في خلق مناخ إيجابي في الحوار بين البلدين".

وتابع الدبلوماسي في رده على أسئلة الصحفيين: "أوصي بقراءة ودراسة مقترحاتنا ومبادراتنا مجددا وبعمق فيما يتعلق بالأمن الأوروبي التي قدمناها للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن قد قررا خلال محادثات 21 يناير عبر الإنترنت مواصلة التعاون الوثيق بشأن الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.

كما صرح رئيس الحكومة اليابانية للصحفيين أن الجانبين أكدا ضرورة مواصلة التعاون الوثيق الموجه لمنع الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما شدد رئيس الوزراء الياباني على أن الزعيمين أكدا أن الولايات المتحدة "ستبقى على اتصال وثيق مع الحلفاء والشركاء الآخرين وستستمر في التواصل لمواجهة أي هجوم بعمل قوي".

وفي الآونة الأخيرة، كانت أوكرانيا والغرب يرددان بشكل متزايد مزاعم "غزو" روسي محتمل مزعوم لأوكرانيا بشكل متكرر أكثر من أي وقت مضى.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذه المعلومات بأنها تصعيد للتوترات "ولا أساس لها"، مشددًا على أن روسيا لا تشكل تهديدًا لأحد.