 الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - بوابة الشروق
الأربعاء 2 فبراير 2022 11:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 11:47 ص

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد عمر محمود حماد؛ للتعزية في وفاة اللواء جمال مؤمن، والعميد تامر محمد وهبة؛ للتعزية في وفاة أميرة عياد عبده، وإبلاغ أُسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك