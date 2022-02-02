الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد عمر محمود حماد؛ للتعزية في وفاة اللواء جمال مؤمن، والعميد تامر محمد وهبة؛ للتعزية في وفاة أميرة عياد عبده، وإبلاغ أُسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.