18 فائزاً في الدورة 25 من جائزة الشارقة للإبداع العربي

أعلنت دائرة الثقافة في الشارقة الإصدار الأول عن أسماء الفائزين في الدورة الخامسة والعشرين الذي بلغ عددهم 18 فائزاً وفائزة من مختلف الدول العربية، وذلك في الحقول الأدبية الستة من الجائزة وهي: الشعر والرواية والقصة القصيرة، والنص المسرحي وأدب الطفل، والنقد.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بمقر الدائرة بحضور سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة الأمين العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي، والقائمين على الجائزة وعدد من الإعلاميين، بحسب ما ذكره موقع وكالة أنباء الإمارات.



وقال محمد القصير، إن الجائزة حظِيَتْ منذُ انطلاقِها برعاية من صاحب السموِّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمّد القاسمي عضوِ المجلسِ الأعلى حاكم الشارقة بهدف الاهتمام بالأدباءِ الشبابِ العرب.



وأضاف: "نحن إذ نحتفي اليوم بالفائزين في الدورةِ الخامسة والعشرين فإننا نحتفي أيضا بمرورِ ربع قرن من الزمن على جائزة عربية مرموقة أكدت حضورها وخصوصيَها وأوجدتْ بيئة إبداعية واسعة وغزيرة التنوع في مختلف الأقطارِ العربيةِ ورفدت المكتبة العربية بمئاتِ الإصدارات الأدبية والفكرية والنقدية".



وأشار القصير، إلى أن مجموع المشاركات في محاورِ الجائزة لهذه الدورة بلغ 417 مشاركة من مختلف الدول العربية من مصر والسودان وجيبوتي ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين وليبيا وموريتانيا وتونس والمغرب والجزائر وغيرِها من الدوَلِ.