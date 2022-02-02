طالب أحمد حسام "ميدو"، نجم الكرة المصرية ومدرب الزمالك السابق، أحمد مجاهد، رئيس اللجنة السابقة لإدارة اتحاد الكرة، بالاعتذار للأهلي، مؤكدًا أنه سيشجع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "أحمد مجاهد ورط نفسه بتصريحاته بشأن تضارب المواعيد بين كأس العالم للأندية وأمم إفريقيا، وأرى أن ذلك بسبب قلة خبراته في التعامل مع الإعلام، ذلك التصريح كان غبيًا، أغبى تصريح إعلامي رأيته، لا أتهم الشخص نفسه بأنه غبي، ولكن التصريح نفسه كان غبيًا".

وأضاف: "أتعجب من مقدمي بعض البرامج الذين اقترحوا استبعاد أحد لاعبي منتخب مصر وتركه للأهلي من أجل خوض منافسات كأس العالم للأندية، لابد أن نراجع أنفسنا الحديث قبل نصف نهائي كأس أمم إفريقيا عن ترك لاعب لا يتواجد بشكل أساسي في المباريات، من أجل خوضه منافسات كأس العالم للأندية، شئ غير مقبول".

وواصل: "محمود الخطيب تحمل المسؤولية بالفعل وهو من يرد على هؤلاء الذين يقترحون ذهاب اللاعب للأهلي بدلًا من تواجده مع منتخب مصر، وذلك بعد تصريحات بيبو التي أشار من خلالها إلى أن مصر فوق الجميع وقبل أي شئ، لذلك أوجه له التحية على تصريحاته رغم الموقف الصعب الذي يقع فيه الفريق في ظل غياب العديد من نجومه عن منافسات كأس العالم للأندية".

واختتم: "عمري ما شجعت غير نادي الزمالك، ولكن بعد تصريحات الخطيب سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم أنني زملكاوي، وذلك بعد تصريحات الخطيب التي أظهرت تحمل المسؤولية الوطنية".