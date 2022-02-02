النيابة تطلب التقرير الفني لحادث مصرع وإصابة 3 أشخاص بصحراوي الإسكندرية

طلبت نيابة ثانٍ العامرية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تقريري الأدلة الجنائية، والحماية المدنية، حول معاينة أثار حادث مصرع شخصين، وإصابة ثالث، إثر تفحم سيارة ملاكي، جراء إنقلاب سيارة نقل بمقطورة عليها لدى سيرهما على طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي، وطلبت تحريات المباحث، وأقوال شهود عيان الحادث.

والمصاب يدعى، أحمد أشرف أحمد، 30 عامًا، مصاب بكسر في القدم اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى العامرية، والضحايا هما: وائل محمد حلمي عثمان، 48 عامًا، والسيد عبد العزيز بلتاجي، 41 عامًا، وتم نقلهما إلى مشرحة كوم الدكة، وجارٍ رفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد ورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، حول وقوع حادث تصادم، واشتعال النيران في سيارة عند مدخل الكيلو 21 وتسبب في مصرع وإصابة 3 أشخاص.

وبانتقال الكول الأمني، وشرطة المرور، رفقة سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية، والإسعاف إلى موقع الحريق، تم السيطرة عليه بإخماد النيران وتبريد آثارها قبل امتدادها إلى باقي السيارات المارة في الشارع.

وبالمعاينة والفحص، تبين انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالرمال تحمل رقم 972-3084 في الطريق على السيارة رقم 1868 ملاكي، واشتعال الحريق داخل السيارة أمام مدخل الكيلو 21 المواجه لمنطقة الثروة السمكيه، واحتراق السيارة الملاكي بشكل كامل.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.