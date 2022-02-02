مخاوف بريطانية من انتشار إنفلونزا الطيور بعد العثور على 25 إوزة نافقة في متنزه

أفادت صحيفة "اكسبريس" البريطانية بظهور مخاوف متزايدة من تفشي أنفلونزا الطيور في بريطانيا بعد العثور على 25 أوزة نافقة في بحيرة بالقرب من مدينة برمنجهام يشتبه في نفوقها بسبب إصابتها بأنفلونزا الطيور.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من عدم تحديد أسباب نفوق الإوز إلى الآن، لكن مجلس بلدة "ساندويل" ببرمنجهام حذر من احتمالية تسبب أنفلونزا الطيور في حالات نفوق الإوز، وحث السكان المحليين على عدم لمس أي طيور مريضة أو نافقة في البلدة.

ونوهت "اكسبريس البريطان" إلى أن المجلس ووكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة يعملان على إدارة الوضع و "حماية الصحة العامة"، وفق المتحدث باسم مجلس ساندويل، الذي أكد مواصلة مراقبة حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور.

وفي حين أن معظم سلالات إنفلونزا الطيور لا يمكن أن تنتقل إلى البشر، تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من توخي الحذر حيث يمكن أن تنتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع طائر مصاب - نافقا أو حيًا.

وتشمل الأعراض الرئيسية لأنفلونزا الطيور ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو آلام في العضلات أو صداع أو سعال وضيق في التنفس.

وذكرت هيئة خدمات الصحة والسلامة المهنية في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر أنها أكدت وجود حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في جنوب غرب إنجلترا، مشيرة إلى أن الشخص أصيب بالعدوى بسبب الاتصال الوثيق والمنتظم مع عدد كبير من الطيور المصابة.