المالية الباكستانية توافق على اقتراح للخطوط الجوية الوطنية لإضافة 20 طائرة لأسطولها

ذكر المتحدث باسم وزارة المالية الباكستانية، عبد الله خان، هاتفيا أن الوزارة وافقت على اقتراح عمل من قبل هيئة استشارية لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية "آي.إيه.تي.إيه"، لتأجير أو استئجار، 20 طائرة، لمساعدة شركة الطيران الوطنية على جني أرباح.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن الهيئة قدمت الخطة بناء على طلب الحكومة الباكستانية، العام الماضي، للمساعدة في إعادة هيكلة وإنعاش شركة الطيران الحكومية، التي تتعرض لخسائر.

وسيزيد الأسطول إلى 49 طائرة، بحلول عام 2026، بما في ذلك 16 طائرة ذات جسم عرض و27 ذات جسم ضيق و6 طائرات مروحية توربينية.

ومن بين المقترحات، إعادة الهيكلة المالية والاستقلالية في اتخاذ القرار وإعادة تنظيم هيكل الشركة.