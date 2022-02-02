ماكرون: لن أعلن ترشحي بالانتخابات الرئاسية الفرنسية رسميا قبل مرور ذروة كورونا وتهدئة الأزمة الأوكرانية

قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه لن يعلن ترشحه رسميا لولاية ثانية، قبل أن تمر ذروة وباء كورونا، كذلك تهدئة الأزمة الأوكرانية المستعرة التي تهدد أمن بلاده .

وفي مقابلة مع "لا فوا دو نور" الفرنسية، نشرت الثلاثاء، كان ماكرون أكثر تحديدًا، موضحاً أنه لا يمكن أن يكون مرشحًا إلا بشرط أن تكون ذروة فيروس كورونا قد مرت، كما اعتبر أن سبب التوتر حول الأزمة الأوكرانية، هو أن روسيا والولايات المتحدة تؤججان النار.

وقال ماكرون: "لا يمكنني أن أشرح بشكل معقول للفرنسيين أنني سوف أنغمس في هذا الوقت الديمقراطي المهم، عندما أخبرتهم أنني سأكون رئيسًا حتى النهاية، وأن لدينا أزمة على الحدود الأوكرانية تهدد أمننا الجماعي".

وأضاف: "لقد قولت بالفعل ما أفكر به في المشاريع، والحماس والحب الذي لدي لبلدنا. لكن أولاً وقبل كل شيء أنا مقتنع بأن المرحلة الحادة للوباء وذروة الأزمة الجيوسياسية الحالية قد تجاوزت حدودنا"، واستطرد: "إذا بدا أن ذروة الوباء قد ولت، فإن الوضع يكون أكثر توترًا في أوكرانيا".

وأشار الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إلى أنه "في الأيام الأخيرة، كان فلاديمير بوتين على الهاتف 3 مرات، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرتين"، مضيفا أنه سيذهب إلى ألمانيا يوم الجمعة لحضور اجتماع جديد.

وتابع: "فلاديمير بوتين والأمريكيون أنفسهم يعتبرون أن الأيام القليلة المقبلة ستكون شديدة التألق. طالما ظل الحوار قائما، فلا بد من الحفاظ عليه".