العاهل الأردني: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة، مجددًا إدانته للاعتداءات الحوثية على السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، حيث شدد الملك عبدالله الثاني، على متانة العلاقات التي تجمع الأردن والسعودية، محملا رئيس مجلس الشورى السعودي، تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وأكد العاهل الأردني حرص بلاده على تعزيز التعاون مع السعودية في المجالات كافة، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم.