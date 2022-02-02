التنمية المحلية تبحث التعاون مع مؤسسة بن راشد للمعرفة لمحو الأمية في قرى حياة كريمة

• المدير التنفيذي للمؤسسة: استعداد المؤسسة لتقديم كل الدعم الكامل في هذا المشروع المهم لمحو أمية سكان القرى والريف

بحث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع وفد إماراتي من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، برئاسة جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة والمستشار الثقافي لحكومة دبي، جانب التعاون المشترك فيما يخص محو الأمية وتنمية قدرات الشباب والمرأة بالمحافظات، خاصة في إطار برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار شعراوي، خلال اللقاء اليوم الأربعاء، بحضور مدير برنامج دبي الدولي للكتابة بالمؤسسة، سالم العويس، والمنسق العام للمشاريع المعرفية بالمؤسسة، أحمد شوقي، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، إلى أنه سيتم القيام بالعديد من التدخلات في القرى المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة"، في مجال التعليم ومحو الأمية لتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمحو الأمية.

ولفت إلى أن الدولة تسعى لإحداث تغيير شامل في قرى الريف المصري عبر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحويلها إلى قرى نموذجية والقضاء على الفقر والأمية بها وتحقيق حياة أفضل وخلق فرص عمل جديدة لكل أفراد الأسرة وتمكين المرأة المعيلة، والفتيات في سن العمل، والمتسربات من العملية التعليمية اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال محو أميتهم وتعليمهم وتدريبهم.

وأشار إلى الدور الحيوي والهام الذى تقوم به مؤسسة محمد راشد للمعرفة بالوطن العربى والعالم على كل المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، لافتا إلى سعى الوزارة للتعاون مع المؤسسة الإماراتية والاستفادة من الآليات والمبادرات المتاحة بالوزارة والمجالات التي تعمل بها مؤسسة محمد بن راشد.

وأكد وجود تنسيق وتعاون بين الوزارة وكل الوزارات والجهات المعنية بملف محو الأمية في مصر؛ لتحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة في هذا الملف الهام، وعلى رأسها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تعليم الكبار.

ومن جانبه، أكد جمال بن حويرب، استعداد مؤسسة محمد بن راشد لتقديم كل الدعم الكامل في هذا المشروع المهم لمحو أمية سكان القرى والريف، بما يعود بالنفع على المواطنين بكل المحافظات.

وأشار إلى الاهتمام الذى توليه المؤسسة إلى قضايا التنمية ودعم القواعد المعرفية، وتوفير فرص للشباب وإعدادهم للاقتصاد المعرفى وتشجيع ريادة الأعمال والبحث والابتكار وتعزيز فرص الحصول على التعليم الجيد، لافتا إلى النهضة التي تشهدها مصر في كل زيارة له للقاهرة تحت قيادة الرئيس السيسى في كل المستويات والمجالات، خاصة الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية.

وشدد المستشار الثقافي لحكومة دبى على اهتمام مؤسسة محمد بن راشد بقضية التعليم ومحو الأمية في الوطن العربى، خاصة وأن مشكلة الأمية تعتبر طريق مباشر وأرض خصبة لمشكلة الإرهاب والأفكار المتطرفة.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على سرعة الانتهاء من كل الاتصالات الجارية بين الوزارة والمؤسسة لتوقيع مذكرة تفاهم تتضمن الموضوعات التي تم بحثها في الاجتماعات المشتركة، وعلى رأسها مجال محو الأمية للعمل على مضاعفة المعدلات الحالية لخفض الأمية وتحديد عدد من المحافظات التي سيتم البدء بها في المرحلة الأولى لمذكرة التفاهم المشتركة.