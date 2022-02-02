قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن قرارات الحكومة شملت تخفيض سعر تحليل بي سي آر إلى 650 جنيها للمصريين، و750 للأجانب، و تحليل رابيد 175 جنيها بدلا من 300 جنيه.



وحول حقيقة تحديد مستشفيات عزل جديدة لاستقبال مصابي كورونا قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مستشفيات العزل تزيد أو تنخفض حسب الاحتياج، ويوجد 15 مستشفى مخصصا بشكل كامل للعزل، بعدما كان العدد 37 مستشفى، بينما وصل عدد مستشفيات العزل إلى 16 بعدما كان 26 مستشفى»، معلقا «لم يحدث زيادة أو تشغيل مستشفيات عزل جديدة».



وأشار إلى أن إصابات كورونا تزداد خلال الفترة الأخيرة، مضيفا «نسب دخول المستشفى تزداد، لكن لم تعد معدلات الدخول ترتفع بشكل طردي مع الإصابات كما كان يحدث في الفترات الماضية، فقد تزيد الإصابات 20% لكن تتوقف نسبة دخول المستشفيات عند 5% فقط».



وتوقع ثبات حصيلة إصابات كورونا خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، لتبدأ في الانخفاض مرة أخرى، مشيرا إلى أن بعض الدول تتحدث عن احتمالية اعتماد جرعة رابعة للقاح كورونا، لكن الدراسات لم تثبت فعاليتها حتى هذه اللحظة.



وأضاف « الجرعة الثالثة توفر الحماية ومن المتوقع تحول تلقيح كورونا إلى شكل سنوي على غرار لقاح الإنفلونزا»، مردفا « حال مرور فترة شهر على تلقي المواطن رسالة لقاح كورونا وعدم تمكنه من الذهب، فمن الممكن التواصل عبر الهاتف الساخن، لافتا إلى أن الوزارة أتاحت للمواطنين اختيار مقر تلقي اللقاح والزمان خلال الفترة الأخيرة.



وحول اكتشاف متحور فرعي لأوميكرون في 57 دولة قال «شدة الإصابات واحدة، ولم يثبت اختلاف شدة المتحورات الفرعية حتى الآن»، مشيرا إلى أن المتحور الفرعي الجديد أعلى انتشارا بمعدل بنسبة 3% من السابق له.



وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة أن 93% من مصابي كورونا الذين يدخلون المستشفيات ينتمون لفئة غير الملقحين، إضافة إلى أن 99% من الوفيات تكون من فئة غير الملقحين أيضا.



