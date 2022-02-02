بدء عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب بمسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر

بدأ منذ قليل، عزاء اللواء الراحل محمد عبدالسلام المحجوب في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

وكان المحجوب قد وافته المنية أول أمس الإثنين، عن عمر ناهز السابعة والثمانين، وشُيع جثمانه أمس الثلاثاء من مسجد آل رشدان.

وبرز اسم المحجوب، حين تولى منصب محافظ الإسماعيلية من 1994 إلى 1997، ثم ذاع صيته حين تولى منصب محافظ الإسكندرية لعشر سنوات من 1997 إلى 2006، واختتم حياته بمنصب وزير التنمية المحلية عام 2006.

وظل الرجل يتداول الناس اسمه حتى رحيله بالتقدير لما أنجزه من مشروعات في الإسكندرية، حيث أطلق البعض عليه «اللواء عبد السلام المحبوب».