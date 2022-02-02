ألمانيا تواصل تسجيل أعداد إصابات قياسية بكورونا وتتجاوز إجمالا 10 ملايين إصابة

واصلت ألمانيا تسجيل أعداد قياسية في الإصابات اليومية بكورونا وتجاوزت اليوم الأربعاء إجمالا 10 ملايين إصابة منذ بدء الجائحة.

وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا بلغ حتى صباح اليوم 10 ملايين و186 ألفا و644 إصابة.

وبلغت الإصابات التي تم تسجيلها في غضون الأربع وعشرين ساعة الماضية رقما قياسيا بواقع 208 آلاف و498 إصابة. وكانت ألمانيا تجاوزت لأول مرة حاجز الـ200 ألف في الإصابات اليومية يوم الخمس الماضي. وكان عدد المصابين يوم الأربعاء الماضي يبلغ 164 ألفا.

كما سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا، حيث أوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ اليوم 5ر1227، مقابل 2ر1206 أمس الثلاثاء. وكان يبلغ المعدل قبل أسبوع 6ر940، وقبل شهر 7ر222.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 196 حالة، مقابل 166 حالة قبل أسبوع.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 7 ملايين و789 ألفا و600 شخص، وبلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 118 ألفا و170 شخصا.