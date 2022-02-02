المفتي وكبار علماء الأزهر ومجمع اللغة العربية يختتمون مؤتمر التصوف بالبيت المحمدي

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تبدأ الآن وقائع الجلسة الختامية لمؤتمر "الطريق والصحبة في التصوف" الذي ينظمه البيت المحمدي.

ويفتتح فضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، المؤتمر، للترحيب بالحضور والتعريف بتفاصيل الجلسات العلمية، وجوائز مسابقة الشعر.

ومن المقرر أن يتحدث فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وفضيلة الدكتور حسن جبر عضو هيئة كبار العلماء وفضيلة الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية وفضيلة الدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة وفضيلة الدكتور علاء جانب الأستاذ بجامعة الأزهر، الحائز علي جائزة أمير الشعراء، وفضيلة الشيخ علي صالح من كبار علماء الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ محمد عبد السلام شيخ الطريقة المحمدية بفرنسا.

يتبعهم تكريم الفائزين في مسابقة الشعر أحمد عبد القادر فايد الفائز بالمركز الأول عن قصيدته (فيما يرى المسافر) و بديع الزمان سعيد أحمد السلطان من اليمن والفائز بالمركز الثاني ثم يلقى فضيلة الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر توصيات المؤتمر يتبعه فقرات الإنشاد وختام المجلس، وتكريم الفائزين.