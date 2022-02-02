الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وتقلبات جوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من عدم الاستقرار في جالة الطقس خلالا الساعات القليلة المقبلة، لافتةً إلى أن أغلب مناطق الجمهورية غدًا سرعات الرياح ستصل فيها إلى 40 و50 كم/ الساعة.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار بدءًا من الساعات الأولى من غدًا الخميس، وتستمر إلى الجمعة، حتى يبدأ الطقس في الاستقرار مع بداية يوم السبت المقبل.



وأضافت، أن من المحافظات التي من المقرر أن تبدأ بها سقوط الأمطار هي محافظات الوجه البحري، والإسكندرية وسوف تكون من متوسطة إلى غزيرة، ومصاحبة لحبات البرد، فيما تتقدم بالداخل على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.



واستكملت، أنه من المقرر سقوط الأمطار وتستمر حتى الجمعة على القاهرة والسواحل الشمالية ومحافظات القناة وجنوب الوجه البحري، ولكن من خفيفة إلى متوسطة وأحيانا رعدية، كما سيزيد نشاط الرياح الإحساس بالبرودة يوم الجمعة حيث تصل درجات الحرارة نهارا إلى 16 درجة مئوية.



وأوضحت، أن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستصل لـ 21 درجة، مشيرةص إلى أن المواطنين سيبدأون في الشعور بتحسن نسبي في الأحوار الجوية ولكن مازلنا في فصل الشتاء ومازلت البلاد معرضة إلى أي تقلبات جوية.