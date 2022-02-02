تصدرت العلاقة الجدلية بين الفلسفة والأدب "الملف الثقافي" بالعدد رقم (38) فبراير 2022، الصادر عن مجلة "ميريت الثقافية"؛ مجلة كل التنويريين العرب، الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر.

وتضمن "الملف الثقافي" الذي يحمل عنوان "جدلية العلاقة بين الفلسفة والأدب" (10) مقالات: فلسفة الأدب عند أبي العلاء المعري للدكتورة سامية سلام، أدبيات التنظير العلمي للدكتور عادل عوض، آين راند.. عندما تتكلم الفلسفة بلسان الأدب للدكتور حمدي مهران، آيريس مردوخ بين الفلسفة والأدب للدكتور ماهر عبد المحسن، القاريء والقراءة في الفكر الفينومينولوجي للدكتور معتز سلامة، رباعيات مسكونة بالفلسفة.. قراءة في كتاب السطور الأربعة للدكتور غيضان السيد علي، الرواية العربية واستمالات الفلسفة للدكتورة نادية هناوي (من العراق)، الفلسفة والرواية.. قراءة في رواية الحمار الذهبي للدكتور شريف الدين بن دوبه (من الجزائر)، ثلاثية: الزمن/ الخيال/ الجدل.. في مسرحية "صاحب الخيال" للدكتورة رشا الفوال، و.. جدلية العلاقة بين الأدب والفلسفة للدكتور ياسر عاشور إسماعيل.