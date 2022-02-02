محافظ الدقهلية يتفقد شوارع مدينة المنصورة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية لكل شوارع مدينة المنصورة؛ لتحديد الشوارع التي تحتاج إلي إعادة الشيء إلى أصله، والتي تحتاج إلى رصف جديد.

شملت جولة المحافظ تفقد شوارع (عبدالسلام عارف، وسكة سندوب، والهادي بعزبة عقل، ومساكن العبور، والجلاء، والسيد سليم، والجرن بجديلة، والسكة الحديد بكفر البدماص)، بالإضافة إلى تفقد محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة المجزر، واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل العمل بها.

ووجه مدير مديرية الطرق ورئيس حي شرق وغرب، بسرعة البدء الفوري في رصف كل الشوارع المنتهية من توصيل المرافق بها، التي تحتاج إلى إعادة الشيء إلى أصله، وتسوية ورفع نواتج الحفر من الشوارع الجاري العمل بها لحين الانتهاء من الأعمال ورصفها.

كما وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من ربط الشوراع الفرعية بشارع عبدالسلام عارف في خطوط الصرف ومياه الشرب الجديدة بالمرحلة الأولى، التي تم الانتهاء منها بداية من مساكن العبور وحتى سوق الجملة؛ للبدء في أعمال الرصف.

وكلف مدير مديرية الطرق بالبدء من اليوم في رفع كل نواتج الحفر بشارع عبدالسلام عارف ومنطقة مساكن العبور وشارع سكة سندوب، وتسويتها لتسهيل الحركة المرورية، بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب ورؤساء حي شرق وغرب ومدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة وتجهيز كل المعدات اللازمة.

كما كلف المحافظ، رئيس حي غرب المنصورة، بإزالة محطة رفع الصرف الصحي القديمة التي تتوسط شارع عبدالسلام عارف أمام سوق الجملة اليوم؛ لتوسعة الشارع وتسهيل الحركة المرورية في هذه المنطقة.