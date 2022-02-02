 محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة - بوابة الشروق
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محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

محمد عبد المجيد
نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 5:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 5:54 م
عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي؛ لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.

ووجه محافظ سوهاج الشكر لجميع القيادات التنفيذية على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مشيدا بالتحسن الملحوظ في ملف قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات، حيث جارٍ العمل على توفير 12 قطعة فقط.

واستعرض رؤساء المدن ووكلاء الوزارات المعنية موقف قطع الأراضي المتبقية، وأبرز المعوقات وسبل تذليلها.

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