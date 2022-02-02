المعارضة الصربية تختار جنرالا متقاعدا للترشح للرئاسة

تعتزم أحزاب المعارضة الرئيسية في صربيا التعاون مع مرشح مشترك لمنافسة الرئيس ألكسندر فوتشيتش في الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من أبريل.

ووقع الاختيار على ترشيح زدرافكو بونوش، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق. وكان الجنرال السابق /59 عاما/ ضغط من أجل عدة إصلاحات عسكرية بينما كان يشغل منصبه العسكري بين عامي 2006 و 2008.

ويتولى فوتشيتش الرئاسة منذ 2017، لكنه ترأس الحزب الصربي التقدمي منذ 2012. ويتهمه خصومه بالتصرف بأسلوب أكثر استبدادا في السنوات القليلة الماضية.

ومن المقرر أن ينتخب الصرب، إلى جانب الرئيس الجديد، برلمانا جديدا في انتخابات الثالث من أبريل. وتشير الاستطلاعات إلى تقدم فوتشيتش والحزب الصربي التقدمي، حيث حصل على تأييد 57 % من الناخبين.