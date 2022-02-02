 المعارضة الصربية تختار جنرالا متقاعدا للترشح للرئاسة - بوابة الشروق
الأربعاء 2 فبراير 2022 10:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

المعارضة الصربية تختار جنرالا متقاعدا للترشح للرئاسة

د ب ا
نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 10:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 10:12 م

تعتزم أحزاب المعارضة الرئيسية في صربيا التعاون مع مرشح مشترك لمنافسة الرئيس ألكسندر فوتشيتش في الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من أبريل.

ووقع الاختيار على ترشيح زدرافكو بونوش، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق. وكان الجنرال السابق /59 عاما/ ضغط من أجل عدة إصلاحات عسكرية بينما كان يشغل منصبه العسكري بين عامي 2006 و 2008.

ويتولى فوتشيتش الرئاسة منذ 2017، لكنه ترأس الحزب الصربي التقدمي منذ 2012. ويتهمه خصومه بالتصرف بأسلوب أكثر استبدادا في السنوات القليلة الماضية.

ومن المقرر أن ينتخب الصرب، إلى جانب الرئيس الجديد، برلمانا جديدا في انتخابات الثالث من أبريل. وتشير الاستطلاعات إلى تقدم فوتشيتش والحزب الصربي التقدمي، حيث حصل على تأييد 57 % من الناخبين.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك