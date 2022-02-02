نائبة: نقل الدم المستمر للأطفال يكون أجسامًا مناعية تؤدي لمشكلات صحية

قال النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنّ طلب الإحاطة الذي تقدمت بشأن معاناة المرضى الذين يكونوا في حاجة لنقل الدم بصورة مزمنة، كأمراض الهيموجلبين المزمنة، وأنيميا البحر المتوسط وفشل وظائف النخاع العظمي، ومرضى الأورام السرطانية جاء بعد شكاوى عديدة من بعض المواطنين لكن هذا لا يعنى التقليل من عمل بنوك الدم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أنّ بنوك الدم تعمل بشكل جيد لكن الهدف من طلب الإحاطة المشاورة على مشكلة مزمنة لدى الأطفال.

ولفتت إلى أن نقل الدم المستمر للأطفال المرضى يتسبب في تكوين أجسام مناعية يترتب عليها مشكلات صحية.

وأوضحت أنّها تقدمت بطلب الإحاطة في الجزء الخاص بنقل الدم لدى الأطفال الذين ينقلون الدم بشكل مستمر.

وتابعت: "نعمل على محاولة تحسين معاناة الناس بسبب آثار نقل الدم.. نريد توفر كميات دم للأطفال الذين يحتاجونه بطريقة مزمنة أو مستمرة على المدى الطويل ومنها التحاليل الجينية، ولابد أن يكون هناك توافق جيني بين المعطي والمستقبل".