تحدث البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، عن استعداد الفراعنة للمواجهة المرتقبة أمام الكاميرون، في نصف نهائي كأس الأمم.

وتأهل المنتخب المصري لدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم المقامة حاليا في الكاميرون، بعد الفوز على المغرب في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، الأحد، ليحجز مقعدا في المربع الذهبي ومواجهة أصحاب الأرض في اللقاء الذي يجمعهما في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل.

وقال كيروش، في تصريحاته التلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "لدينا كتيبة قوية من اللاعبين يستطيعون تحقيق الفوز في المباريات".

وأضاف: "لدينا لاعبين جيدين، كنا ندرس كل إمكانيات اللاعبين خلال الفترة الماضية، تعلمت من كرة القدم (أن الشيطان دائمًا خلف الباب) والمفاجآت يمكن أن تحدث في أي وقت".

وتابع: "لا أتحدث للصحافة والإعلام ولكن قررت أن ارد اليوم لأنني سمعت شائعات كثيرة عن اللاعبين، هناك أشخاص لديهم تصريحات عن الخطط التكتيكية، وكما قال صلاح هذا منتخب مصر وليس نادي الزمالك أو الأهلي، نحن نريد مشجعين حقيقيين، نحن هنا عائلة وأصدقاء، لكن العديد من القصص تثار خلف الستار، كل هذا يحدث من البعض على شاشات التلفاز ليحدثوا نوعًا من التدهور".

وأردف: "أتمنى أن تتفهم الجماهير المصرية أننا لا نخدعهم ولا نكذب عليهم بشأن هدفنا، نحن هنا لهدف واحد وهو أننا نلعب لأجلكم، أنتم السبب، هذا ما أسعى لقوله دون أن أكذب على الناس، يجب إيقاف كل ما يحدث إذا أردتم أن تبنوا فريقا قوميا".

واستكمل: "مباراة الكاميرون صعبة، ولكن البعض يقول إن هناك جواسيس داخل الفريق، هذا خطأ، كيف يكون أعضاء الجهاز يخونون اللاعبين؟، هذا غير صحيح، إيتو يتحدث عن الدخلاء والجواسيس، كيف تسوق هذه الفكرة بأن هناك جواسيس وخونة؟، يجب أن تتوقف عن ذلك".

واسترسل: "نحن سعداء بهذه البطولة، خاصة بعد تغيير ملاعب التدريب لأن غالبية اللاعبين غير معتادين على هذه المباريات المكثفة، وبالتالي طبيعي أن تحدث بعض الإصابات، ولكن نشكر الله على شفاء اللاعبين، فقط أكرم توفيق وحجازي الذي أصيب بإصابة لن تجعله يعود الآن".

واختتم تصريحاته: "أعتقد أن كأس الأمم الإفريقية بطولة قاسية للجميع، صعبة جدًا، بدأنا بـ 25 لاعبًا واليوم لدينا 22 لاعبًا مستعدون لمواجهة الكاميرون وهذا عدد جيد من وجهة نظري".