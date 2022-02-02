سعر الذهب عيار 21 اليوم، يشهد سوق «المصوغات» الفترة الحالية تذبذب واضح فى الأسعار بسبب عوامل الارتفاع والانخفاض المفاجئ فى تعاملات البورصة العالمية للمعادن، حيث تراجع سعر الذهب عالميًا، وهو ما انعكس بشكل واضح على السوق المحلي فى مصر، وفقًا لللبيانات المرصودة فى هذا الشأن.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وتعتمد قطاعات واسعة من المواطنين على استعمال عيار الذهب عيار 21، والذى تتباين أسعاره من محل إلى آخر وفقًا للمصنعية.

ووفقًا لما رصدته «الشروق» فإن سوق الذهب قد شهد خلال الساعات الماضية انخفاض مفاجئ فى الأسعار كنتيجة طبيعية للهبوط الجاري فى التعاملات العالمية للبيع، حيث أن جرام الذهب قد فقد اليوم فى مصر جنيهين من قيمته للجرام، فقد وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 790 جنيهًا، والذى يعد الأكثر انتشارًا قد وصل للجرام الواحد.

الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا

ويعد الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا على المستوى الشعبي لدى قطاعات ممتدة من المواطنين حيث أنه يستخدم بشكل كبير فى المناسبات الرسمية.

تراجع طفيف لأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 788 جنيها

وبنفس النهج الذى جرى على الذهب عيار 21، فقد تأثرت أيضًا الأنواع الأخرى حيث أن سعر جرام الذهب عيار 24 قد وصل اليوم الأربعاء لـ 902 جنيهًا، وهو ما يعكس هبوطًا نسبيًا خاصة أنه الأغلى فى السعر لمدة شهور وذلك لجودته العالية.

أسعار الذهب اليوم

ونشير فى السطور التالية أسعار جرامات الذهب فى مصر:-

سعر جرام الذهب عيار 21: 790 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 677 جنيهًا

سعر جنيه الذهب: 6320 جنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24: 27958