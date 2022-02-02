أصدر نادي اتحاد جدة، بيانا رسميا، بشأن إصابة أحمد حجازي، مدافع المنتخب المصري والنادي السعودي، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع الفراعن ضد المغرب، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال اتحاد جدة في بيانه: ""تواصل الجهاز الإداري والطبي في النادي مع اللاعب أحمد حجازي بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء لقاء المنتخب المصري الذي أقيم مؤخرا في بطولة أمم إفريقيا؛ للاطمئنان على سلامة اللاعب والتنسيق بشأن الإجراءات الطبية المتعلقة بتشخيص الإصابة والبرنامج العلاجي".

وتابع في البيان: "تم إرسال التقارير الأولية التي تم الحصول عليها من الفحوصات التي أجراها اللاعب في الكاميرون لأكثر من مركز طبي متخصص في هذا النوع من الإصابات، وتم الاتفاق بين الجهازين الطبيين على توجه اللاعب إلى مركز طبي متخصص في ألمانيا".

وتقرر أن يغادر أحمد حجازي مساء أمس إلى مدينة ميونيخ الألمانية، لبدء برنامجه العلاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك، وفقًا لما تستلزمه الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن أول أمس، عن معاناة أحمد حجازي من تمزيق في العضلة الضامة، لينتهي مشواره مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية، حيث سقط على أرضية الملعب في مباراة المغرب ليتم تغييره بين شوطي اللقاء، ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" بدلًا منه.