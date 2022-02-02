مقدم مقترح مدونة سلوك إعلامية: تضمن حرية التعبير وعدم التعدي على الآخرين

قال النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه قدّم اقتراحًا برغبة لإصدار مدونة سلوك شاملة للمجالات الإعلامية؛ تطبيقًا للمادة 133 والمادة 254 من الدستور و113 من اللائحة الداخلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السلطة التشريعية" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن المدونة تضمن ممارسة حرية التعبير دون التعدي على حريات الآخرين.

وأوضح أن المدونة تنظم عمل العاملين في مجال الإعلام تحت مظلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح يأتي تماشيًّا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تمثّل جزءًا من رؤية التنمية الشاملة للدولة الواردة في البرنامج الحكومي 2018 - 2022.

ولفت إلى أنّ هذه الخطوة تُحسّن أوضاع الحقوق والحريات وكذا مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، معتبرا أن الفترة الماضية شهدت حالة من عدم انضباط المحتوى وهو ما يستلزم ضبطها.