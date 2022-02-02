يعرض فيلم «200 جنيه» للمخرج محمد أمين من بطولة إسعاد يونس، وأحمد السعدني، وأحمد السقا، وهاني رمزي، ضمن فعاليات الدورة الـ47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، والتي ستستمر حتى 5 فبراير القادم، بمركز الإبداع الفني بدار الاوبرا المصرية.

ويعقب عرض الفيلم ندوة مع مخرج العمل محمد أمين، والفنان طارق عبد العزيز، ويدير ندوة الفيلم الناقدة انتصار دردير.

وبدأت فعاليات الدورة الـ 47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، يوم السبت الماضي، بعرض فيلم «أبو صدام» للمخرجة نادين خان، وأعقبه ندوة بحضور صناع الفيلم، وسبقه تسليم شهادات تقدير للأفلام التي حصلت على أعلى الأصوات في الاستفتاء العام لمهرجان جمعية الفيلم خلال عامي 2020 و2021.

وشارك بالمهرجان نقاد وصحفيين وبعض من صناع السينما وأعضاء جمعية الفيلم، وسلم الفنان حسين فهمي مخرجي الأفلام ومنتجيها تلك الشهادات.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، هو المهرجان الوحيد الذي تختار إدارته الأفلام ولا يتقدم إليه أصحاب الأفلام للمشاركة بالمهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدين عرضوا على مدار العام كاملا.

ويشار إلى أنه المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه عام 1975 من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما.