وزيرة التجارة: مساندة بنسبة 80% من تكلفة الشحن لأي سوق جديد في إفريقيا

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة المصرية قادرة على الوصول لـ 100 مليار دولار حجم صادرات، مشيرةً إلى أن من أهم العوامل التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية هو العمل مع المجلس التصديرية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، الدولة المصرية خلال الفترة الماضية كانت تصل لـ 25 مليار دولار كحجم صادرات، ولكن وصلنا بمعدلات نمو لأكثر من 27 % ووصلنا لـ 32.2 مليار دولار حجم صادرات.



وتابعت، أن هناك إجراءات كثيرة تم اتخاذها من قبل الدولة المصرية والحكومة، لزيادة الصادرات، مشيرةً إلى أن تكلفة الشحن لأفريقيا مرتفعة على المصدرين ودخلنا بمساندة تصديرية تصل لـ 80% من تكلفة الشحن لأي سوق جديد في إفريقيا.



واستكملت، أن الدولة تعمل على توفير حوافز للشركات المصدرة والقطاع التصديري على فتح أسواق جديدة للتصدير ومعدلات النمو على مستوى القطاعات التصديرية، لافتةً إلى أن هذه النسبة وصلت لـ 5 %، وهناك قطاعات وصلت نسبة النمو فيها لـ 62 %.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرح بأن الدولة المصرية نستهدف الوصول إلي حجم صادرات يبلغ 100 مليار دولار، متابعًا أن بداية من مارس المقبل سيكون التطبيق إلزامياً للتسجيل المسبق للشحنات.