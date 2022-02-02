ضبط 270 لتر سبرتو مجهول المصدر بمصنع في الاسكندرية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، من ضبط 270 لتر مواد كيماوية "سبرتو" مجهول المصدر، وبدون مستندات، داخل مخزن "بدون ترخيص" كائن في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام المسئول عن مخزن، بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتجميع الـ"سبرتو" مجهول المصدر، بقصد طرحه للبيع في الأسواق.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته، عثر بداخله على 1.5 برميل "سبرتو" زنة الواحد 180 لترًا، بإجمالى 270 لتر "سبرتو" بدون بيانات، ومجهول المصدر.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الأربعاء، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق..