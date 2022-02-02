جونسون يرفض الانتقادات بشأن إقامة حفل في مقر الحكومة

رفض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الانتقادات بشأن سلوك حكومته بعدما جددت تقارير إضافية بشأن إقامة حفلات في مقر الحكومة "داونينج ستريت" خلال الإغلاق الضغط داخل حزبه الحاكم، حزب المحافظين، ليقدم استقالته، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.



وقال جونسون أمام مجلس العموم اليوم إن عمل الحكومة بات "أكثر أهمية من أي وقت مضى"، في إشارة إلى الخطة التي طال انتظارها لتقليص عدم المساواة الاقتصادية، وجهوده للمساعدة في تخفيف التوترات بين أوكرانيا وروسيا.



لكنه واجه اضطرابا جديدا اليوم عندما انضم توبياس إلوود، النائب عن حزب المحافظين في التقدم بمقترح لحجب الثقة عن جونسون.



وقال النائب إنه سيقدم خطابا بهذا الشأن لـ"لجنة 1922"، وهي التكتل البرلماني لحزب المحافظين في مجلس العموم، اليوم.



وقال إلوود إن "الوقت حان" لحسم الأمر، لأن حزب المحافظين "ينزلق إلى مكان قبيح للغاية".



وأضاف إلوود: "أعتقد أن الوقت حان لأن يأخذ رئيس الوزراء بزمام المبادرة، يجب أن يدعو هو نفسه إلى تصويت بالثقة بدلا من انتظار حتمية تقديم 54 خطابا لطلب التصويت".