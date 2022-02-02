الجزائر: القبض على 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات عسكرية

أعلنت الجزائر القبض على 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و109 مهاجرين غير شرعيين في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش الجزائري تمكنت، خلال الفترة من 26 يناير الماضي وحتى الأول من فبراير الجاري، من ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات بحث وتمشيط في عدد من الولايات الجزائرية، كما نجحت في ضبط 37 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من طن واحد، وأكثر من 355 ألف قرص مخدر.

وأشارت إلى أن قوات حرس السواحل تمكنت من القبض على 109 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية، فضلا عن ضبط 10 أطنان من خليط الذهب، وعدد من الأدوات المستخدمة في التنقيب على هذا المعدن النفيس.