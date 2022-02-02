وزير الدفاع الإسرائيلي في البحرين لتوقيع اتفاقيات أمنية

وصل وزير الدفاع الإٍسرائيلي بيني جانتس إلى المنامة بعد ظهر اليوم الأربعاء في أول زيارة رسمية يقوم بها لمملكة البحرين، بحسب ماذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"في موقعها الإلكتروني.



وقالت الصحيفة إن من المقرر أن يوقع جانتس اتفاقيات أمنية مع نظيره البحريني في الوقت الذي تتطلع فيه الدولتان إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية.



وتابعت الصحيفة أنه لأسباب أمنية، تم التكتم على زيارة جانتس حتى وصوله إلى العاصمة البحرينية، كما لم يتم السماح على الفور بنشر تفاصيل برنامج الزيارة.



ومن المقرر ان يقضي جانتس في البحرين 24 ساعة، يجتمع خلالها مع كبار مسؤولي المملكة، وبينهم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير شؤون الدفاع اللــواء الركــن عبــدالله بن حســن النعيمــي. وسيعود جانتس إلى إسرائيل في ساعة متأخرة مساء غد الخميس.



وسوف يوقع جانتس والنعيمي اتفاقيات أمنية، استمر النقاش بشأن تفاصيلها حتى قبيل الزيارة.



وإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يزور جانتس الأسطول الخامس الأمريكي الذي يقع مقر قيادته في مملكة البحرين، حيث سيلتقي قائد الأسطول براد كوبر.



يشار إلى أن البحرين وقعت في أيلول /سبتمبر عام 2020، برعاية أمريكية، اتفاقية السلام الإبراهيمي مع إسرائيل، في واشنطن.