 ذوبان الجليد في جرين لاند يتسبب في ارتفاع مستوى البحر بواقع 1.2 سنتيمتر - بوابة الشروق
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ذوبان الجليد في جرين لاند يتسبب في ارتفاع مستوى البحر بواقع 1.2 سنتيمتر

كوبنهاجن (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 3:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 3:16 م

تسبب ذوبان سطح الجليد في جرين لاند في ارتفاع مستوى البحر بواقع 2ر1 سنتيمتر خلال أقل من 20 عاما، وفقا لجهة رصد.

وأظهرت بيانات القمر الاصطناعي اعتمادا على برامج القمر الاصطناعي لتغطية حقل الجاذبية واختبار المناخ  حتى أغسطس 2021 أن سطح الجليد في جرين لاند فقد  4700 جيجا طن منذ بدء القياسات في أبريل 2002، وهو ما يكفي لغمر الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها بواقع نصف متر.

وتوضح البيانات أن الثلوج تذوب، خاصة في الساحل الغربي لجرين لاند، وفقا لتغريدة لمنصة دانيش بولار هذا الأسبوع. ويشار إلى أن واحد جيجا طن يساوى مليار طن.

ويشار إلى أن سطح الجليد في جرين لاند يغطي أربع أخماس إجمالي مساحة أكبر جزيرة على سطح الأرض. ويعد السطح الجليدي للقطب الجنوبي هو فقط الأكبر.

وتقوم المؤسسات البحثية الدنماركية للقطب الشمالي بعرض ما تتوصل إليه بشأن حالة سطح الجليد والجليد البحري على منصة بولار.

ويشار إلى أن جرين لاند تتمتع بحكم ذاتي بصورة كبيرة، ولكنها تنتمى رسميا للدنمارك.

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