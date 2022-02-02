محافظ البحر الأحمر: أهالي شلاتين يطالبون بزيادة عدد المدرسين

قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تعليقًا على افتتاح عدد من المشروعات، إن هناك دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية لتنمية مدن الجنوب في مختلف القطاعات، مثل الصحة والتعليم والإسكان.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن المحافظة بدأت بافتتاح محطة تحلية مياه للشرب في حلايب، لإنهاء أزمة كانت تؤرقه على المستوى الشخصي، ذاكرًا أن تكلفة هذه المحطة وصلت إلى حوالي 260 مليون جنيه، وتخدم جميع المناطق المحيطة بها.

وذكر محافظ البحر الأحمر، أن أهالي شلاتين على وجه التحديد يطالبون بزيادة عدد المدرسين، منوهًا بافتتاح عدد من المدارس في هذه المنطقة.

ولفت إلى تنفيذ مشروع هام لأهالي منطقة شلاتين يتمثل في تنفيذ ميناء للصيد في حلايب، وهو ما سيوفر فرص عمل كبيرة للمنطقتين، مضيفًا أن هذا الميناء سيصاحبه مشروعات عديدة، مثل التعبئة والتغليف.

وحول مستوى الخدمات الصحية في البحر الأحمر، أكد أن مستوى مستشفى شلاتين العام الحالي أعلى من المستشفى العام في الغردقة، مشيرًا إلى وجود مشكلة في توافر الاستشاريين.