وزير الزراعة يبحث مع رئيس شركة إسبانية الاستثمار في زراعة وتصنيع الزيتون

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع فرانسيسكو اسكلانت رئيس إحدى الشركات الإسبانية للاستثمار الزراعي التعاون في مجال زراعة وتصنيع الزيتون، في ضوء اهتمام الدولة المصرية بزيادة الاستثمار في قطاع الزراعة والغذاء.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، فقد تناول اللقاء الاستثمار في مجال إنتاج وتصنيع الزيتون حيث ترغب الشركة في شراء 3 آلاف فدان لإقامة مزرعة لأشجار الزيتون بأصنافه المختلفة وإقامة مصنع لتصنيع وتعبئة وتسويق زيت الزيتون في دول العالم المختلفة، حيث تسوق الشركة منتجاتها إلى 90 دولة حول العالم وتعمل في مصر منذ عشر سنوات وتسوق منتجاتها للأسواق العالمية الكبرى، كما تعمل الشركة كمنصة أيضا لتسويق بعض المنتجات الأخرى في الدول التي تعمل فيها بجانب منتجات زيت الزيتون.

وقال القصير، إن مصر أكبر دولة على مستوى العالم في إنتاج زيتون المائدة، وأن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بمحصول الزيتون والتصنيع واستغلال إمكانيات مصر في هذا المجال ‏لعمل قيمة مضافة توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني.