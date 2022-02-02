أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عقوبات على منتخب مصر وذلك بعد مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وتأهل المنتخب المصري لدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم المقامة حاليا في الكاميرون، بعد الفوز على المغرب في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، الأحد، ليحجز مقعدا في المربع الذهبي ومواجهة أصحاب الأرض في اللقاء الذي يجمعهما في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل.

وجاء بيان الكاف، الذي صدر مساء أمس، على النحو التالي:

"فرضت لجنة كاف للانضباط غرامة قدرها 100000 دولار أمريكي ، مع إيقاف التنفيذ لـ 50000 دولار أمريكي، على الاتحاد المصري لكرة القدم، لخرقه البروتوكولات والتوجيهات الإعلامية الخاصة بـ كأس الأمم الأفريقية ، الكاميرون 2021".

وأضاف: "يأتي ذلك بعد أن غاب الاتحاد المصري لكرة القدم عن حضور المؤتمر الصحفي يوم 29 يناير 2022 قبل مباراتهم ضد المغرب في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بملعب أحمدو أهيدجو ، والتي تعد جزءًا من التزامات جميع الفرق المشاركة، حيث انتظرت وسائل الإعلام وأصحاب حقوق CAF قرابة ساعتين حتى وصول مصر لحضور المؤتمر الصحفي المقرر".

وواصل البيان: "أمام اتحاد كرة القدم المصري 60 يومًا لدفع غرامة قدرها 50000 دولار أمريكي".

كما أعلن الكاف ضمن البيان توقيع العقوبات التالية على المنتخبين:

- إيقاف مروان داوود لاعب مصر مباراتين وتغريمه 5 آلاف دولار.

- إيقاف المدرب روجيه باولو مساعد كارلوس كيروش 4 مباريات وتغريمه 10 آلاف دولار.

- إيقاف سفيان بوفال لاعب المغرب مباراتين وتغريمه 5 آلاف دولار.

- إيقاف سفيان شاكلا لاعب المغرب مباراتين وتغريمه 5 آلاف دولار.