تصيب عملية تعطل تحميل البيانات علي أي من الحواسيب الكثيرين بالغضب ولكن دراسة حديثة أثبتت أن دماغ الإنسان نفسها تقوم بذات العملية حين تواجه عدد متلاحق من الصور فتختار التوقف عند كل صورة لمدة ربع دقيقة متجاهلة مرور العديد من الأحداث خلال تلك المدة التي يبقي ذهن الناظر فيها مثبتا علي صورة من الماضي.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية قام فريق من جامعة بيركلي الكاليفورنية بعرض فيديو لوجوه متتابعة لمدة نصف دقيقة بينما يتم إظهار الوجه دون بقية الرأس والشعر لتحليل دقة ملاحظة أدمغة المشاركين للصور المعروضة.
وحين أخذ الملاحظات من المشاركين عن آخر وجه أجمع معظمهم علي أن آخر وجه رأوه في المقطع كان الذي ظهر في منتصف الفيديو وليس ما ظهر في نهاية الفيديو ما يدل علي تعطل الدماغ عن إلتقاط نصف ما ورد في المشهد.
ويوضح المشرف المساعد علي الدراسة ديفيد ويدلي ما حدث ويعرف بعما التغيير بأنها ظاهرة تقع لتجنيب الإنسان التشتت والشعور بالهلوسة لكثرة المشاهد والتغيرات المختلفة مضيفا إن الدماغ تفضل التوقف عند صورة سابقة يسهل من خلالها توقع الباقي دون بذل مجهود بتحليل بقية الصور المتلاحقة.
ويقول مارو مناسي مشرف الدراسة إن الدماغ تعمل في مثل هذه الحالة كآلة زمن تعيد المرأ لصورة مضي عليها بعض الوقت لأخذ استراحة قبل معالجة الصورة التالية لها.
وستطرد مناسي إن هذه العملية رغم فائدتها في إراحت ذهن الإنسان إلا أنها قد تكون ذات عواقب سيئة في الأوقات المصيرية كعملية مطالعة أشعة لأورام سرطانية إذ قد يظهر الورم ويختفي دون ملاحظة المتابع له بسبب عما التغيير.
ويأكد الباحثون القائمون بالدراسة إن عما التغيير يشمل الدماغ التي تحلل الصور ولا يعني العينين التي تلتقط ما يدور حولها.
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