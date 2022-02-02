حملات نظافة مكثفة بشوارع شمال القاهرة

تواصل أحياء المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، جهودها للتصدي للمخالفات والإشغالات المتواجدة بشوارعها؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بتكثيف الحملات ورفع التعديات منها، لعدم عرقلة المارة والحركة المرورية.

تابع محمد عبدالوهاب رئيس حى شبرا، والمهندس محمد عبدالنعيم السكرتير العام للحى، أعمال النظافة ورفع الرتش من شارع أحمد حلمى، مؤكدًا رفع المخلفات وتجمع المخلفات من شوارع الحي بالكامل، كما تفقد أعمال تجريد الشوارع ورصفها وتبليطها، للتأكد من تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2022-2023.

وأكد هشام عبدالحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، إصلاح كسر ماسورة مطافئ بشارع النمر عبدالله أبو ليلة، مشيرًا إلى شن إدارة الإشغالات حملة لرفع الإشغالات، أسفرت عن رفع فاترينة بشارع أحمد مسعود ناصية شارع مجمع المصانع، إضافة إلى إشغالات سوق عبود التى تم إيداعها بمخزن شرطة المرافق بالحى.

فيما تفقد عبدالحميد، أعمال التطوير والمشروعات القائمة بالحى، موجهًا برفع كفاءة الشوارع واستكمال أعمال التطوير وتمهيد الشوارع لتركيب بلاط الإنترلوك أمام البلوكات 168 و169 و171 و174 بمساكن الزاوية الحمراء الجديدة بمدينة النور، تقطيع وإزالة 2 نخلة جافة ومايلة للسقوط بمعرفة مدير الحدائق أمام بلوك 115 مدخل 3 شارع العبور مدينة النور وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

كما شن ناصر طلعت محمد رئيس حى الزيتون، حملة طب بيطرى مفاجئة على محال الأغذية والهايبر ماركت والمطاعم، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالتفتيش على ما يقدم للمواطنين من مأكولات، وضبط الأسعار ومتابعة الأسواق، بحضور أطباء منطقة الزيتون البيطرية، موضحًا أنه اطلع على كل المنتجات والأسعار وأثبت ثباتها وعدم التلاعب فيها بالأسواق والتأكد من مدي صلاحيتها داخل المطاعم.

فيما شن جمال عبدالناصر رئيس حى الأميرية، حملة لرفع إشغالات المقاهي والباعة الجائلون من شوارع الحى، لافتًا إلى أنها أسفرت عن مصادرة عدد من الشيش التى تقدم للمواطنيين، بجانب تحذيرأصحاب الكافيهات والمقاهي بالتشميع حال تقديمها مرة أخرى.

ولفت إلى أنه تم مد شبكة كابلات أرضية جديدة مع مد مواسير لتغزية أعمدة الإنارة بشارع المتدربين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على إنارة الشارع بالكامل ضمن أعمال الخطة الاستثمارية الجديدة.

وأكد الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع البنك الأهلى، وعمارة 44 عمارات الشركة السعودية، لافتا إلى إصلاح بالوعات الصرف الصحي بشارع سليمان ضاحي من شارع عمر المختار.

فيما شن وليد عبدالحميد رئيس حي حدائق القبة، حملة لإزالة الحواجز الحديدية والخرسانية بشارع محمد علي الوسيمي، وشارع عبدالحميد كشك وعبدالجليل البحيري ولطفي إبراهيم، موضحًا أنه جاري تبليط شارع حامد المغربي ومتفرعاته بعزبة منصور.