 الدنمارك تسجل 46ألفا و604 إصابات جديدة بكورونا و17 حالة وفاة - بوابة الشروق
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الدنمارك تسجل 46ألفا و604 إصابات جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 10:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 10:58 ص

سجلت الدنمارك 46ألفا و604 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 17 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و819 ألفا و505 إصابات ، والوفيات إلى 3795 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 13 مليونا و89 ألفا و577 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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