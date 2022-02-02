قال ناصر خلف، منقذ طفل عين شمس، إنه كان يذهب إلى الطبيب لفحص ابنه المريض عندما رأى الطفل على وشك السقوط من إحدى نوافذ المبنى المقابل لمبنى الصحة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أنه عندما رأى الطفل على وشك السقوط وسط فزع المتواجدين، الذين حذروه من الصعود، هرع إلى الطفل لإنقاذه، معقبًا: «خدت بعضي وطلعت مسمعتش كلام حد».

وأكد أنه ترك ابنه والـ«توك توك» الذي يعمل عليه لإنقاذ الطفل، متابعًا: «الحمدلله انكتبلي عمر جديد أنا والولد ده».

وأوضح أن الشخص الذي كان يمسك به أثناء إنقاذ الطفل هو ابن صاحب الشقة التي وقف على نافذتها، مضيفًا: «مخفتش.. مفكرتش أنا سبتها لربنا».

وأشار إلى أنه يعمل كسائق توك توك، ذاكرًا أنه لديه ثلاثة أبناء، ياسين، وأحمد ومالك توأم.

وأكد منقذ طفل عين شمس، أنه لم يرى أي أحد من أهل الطفل، ولم يعرف حتى اسمه، مستكملًا: «ربنا يعلم بظروفهم».

وكان قد انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد محاولة شاب إنقاذ طفل صغير كان على وشك السقوط من نافذة شقة في إحدى عمائر منطقة عين شمس، في حين أحضر بعض المتواجدين أغطية لفرشها تحت النافذة تحسبًا لسقوط الطفل.