عبّرت إيمان المحجوب، ابنة اللواء الراحل عبد السلام المحجوب عن فخرها بوالدها بعدما أدّى رسالته.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، إن والدها كان متواضعًا وحنونًا وأبًا فوق المثالي، ولم يضايق أحدًا على الإطلاق.

وأضافت أنّ فترة عمله في جهاز المخابرات كانت صعبة على الأسرة التي لم تكن تعرف الكثير عنه بسبب تنقلاته، وأكّدت أنه كان دائمًا يفضّل مصلحة الوطن ويعمل من أجلها من قلبه.

وأشارت إلى أنه زرع في أحفاده حب الوطن، مؤكدة أنه كان كتومًا فيما يخص عمله، وكانت جلساته معهم تتعلق بالحياة العامة دون أي وجود للعمل.

وتوفي المحجوب مساء أمس الاثنين، وشُيِّع جثمانه اليوم الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد آل رشدان، فيما العزاء سيكون غدًا الأربعاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

واللواء المحجوب وزير أسبق لوزارة التنمية المحلية، وشغل قبلها منصب نائب رئيس المخابرات العامة ثم محافظًا للإسماعيلية والإسكندرية، وهو من مواليد 1935، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية العام 1955.