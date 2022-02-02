وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة إلى لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون، قائلة: «يا جماعة نخلي بالنا».

وأضافت الحديدي، أثناء تقديمها برنامج «كلمة أخيرة» عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء: «الناس هناك مبتتفاهمش، براحة بلاش نتريق ونهزر، نهزر بينا وبين بعض مقفول علينا الأتوبيس».

ونصحت اللاعبين بالتواجد بجانب بعضهم البعض، معلقة. «محدش يفك مننا في حتة، خليكو مع بعض، عاوزين الناس كلها ترجع بالسلامة».

وأكدت أن مصر بأكملها تقف وراء المنتخب المصري، مضيفة: «متأكدون أن اللاعبين سيقومون بدورهم».

وذكرت أن أداء المنتخب لم يكن عظيمًا خلال المباراة الأولى للبطولة، لكن بعد ذلك كان الأداء خرافيًا، مؤكدة أن المكسب ليس مهمًا، لأن اللاعبين أدوا مجهودًا عظيمًا خلال المباريات الماضية.

وتابعت: «اللاعبون لعبوا بروح قتالية خلال المبارتين الماضيتين، لكن الروح القتالية بتاعتنا غير بتاعة صامويل إيتو، إحنا مش عاوزين حرب، إحنا عاوزين لعب عادل».

وكان صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قد وجه رسائل نارية للاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة مصر.

وقال خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم استعدادا للمواجهة منتخب مصر: «كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب».